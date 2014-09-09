О новом гуманитарном конвое Путина до сих пор ничего неизвестно - таможенники

Украинские таможенники не имеют никакой информации о втором гуманитарном конвое, который может быть организован российской стороной для жителей Донецкой и Луганской областей, сообщил в ходе брифинга в Киеве глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.

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«Нашим таможенникам осталось три дня (пребывания на российской территории – УНИАН). Тогда заканчивается срок их пребывания на российской территории. Но принятого решения по второму конвою никакого нет. У нас нет никакой информации, в том числе по линии Красного креста, ни как поедет конвой, ни в каком количестве, ни что он повезет», - сказал Билоус.

При этом он отметил, что украинские таможенники готовы выполнить свои функции по растаможиванию груза, в случае, если он прибудет на границу с Украиной. Но пока таможенники работают в режиме дежурства.

«Нам пока нечего проверять. Таможенники работают в режиме дежурства», - сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власти России направили в одностороннем порядке в начале августа. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками. При этом украинские таможенники успели проверить только 34 машины.

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В Красном кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украину, как было оговорено ранее.

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия хочет направить второй «гуманитарный конвой» в Украину, однако до сих пор неизвестно, каким именно способом груз может быть передан Украине – автомобилями или поездом.

В то же время, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что Украина сама способна обеспечить своих граждан и может принимать гуманитарную помощь исключительно в рамках международного права и по линии Красного креста.