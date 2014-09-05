Кучма заявляет, что "первый груз" гуманитарного конвоя из России отправится завтра

Посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов сообщил, что второй «гуманитарный конвой» отправится из России в Украину после разминирования территорий, по которым он может пойти, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, сначала будет проведено разминирование.

Читайте такжеРоссия может доставить в Украину вторую партию "гуманитарки" по железной дороге

"По этим коридорам будут доставлять гуманитарную помощь. В ближайшие дни отправится второй гуманитарный конвой", - сказал Зурабов.

Как сообщается, экс-президент Украины Леонид Кучма отметил, что "первый груз" «гуманитарного конвоя» помощи должен пройти в субботу, 6 сентября.

К понедельнику, 8 сентября, будут созданы рабочие группы с обеих сторон для решения конкретных вопросов, добавил он.

Как сообщал УНИАН, в августе Россия доставляла в Украину «гуманитарный конвой» в составе более 260 грузовиков. При этом колонна въехала в Украину без разрешения. По данным СНБО, эти грузовики похитили из Украины оборудование военных заводов.

30 августа появилась информация, что в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ стоит вторая колонна с российским «гуманитарным конвоем».

2 сентября директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что Украина, Россия и Международный комитет Красного Креста обсуждают вопрос возможной доставки второй колонны «гуманитарной помощи» из РФ железнодорожным транспортом.

5 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.

Читайте такжеДля обеспечения боевиков и своих военных Россия использует автомобили гуманитарного конвоя

Документ подписан на встрече трехсторонней контактной группы. ОБСЕ в Минске представляет Хайди Тальявини, Украину - экс-президент Леонид Кучма, Россию - Зурабов. От террористов приехал самопровозглашенный "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Позже Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь в зоне АТО сегодня, начиная с 18.00.