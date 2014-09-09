Военные РФ обстреливают силы АТО из "Градов" и минометов, все попытки штурма отбиты - Тымчук
Украинские военнослужащие соблюдают условия перемирия и открывают исключительно ответный огонь.
Российские войска и боевики продолжают грубо нарушать условия перемирия, обстреливая позиции украинских войск, в том числе с применением тяжелых вооружений.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Позиции украинских подразделений на территории аэропорта в Донецке были обстреляны 4 раза: 2 раза из минометов и 2 раза с применением РСЗО БМ-21 "Град"", - отмечает он.
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Также из РСЗО БМ-21 "Град" обстрелян базовый лагерь украинских войск близ населенного пункта Тоненькое.
"Из минометов обстреляны позиции ВС Украины близ н.п.Докучаевск, обстрелян блокпост украинских войск близ н.п.Дебальцево", - пишет Тымчук.
Также боевики с применением стрелкового оружия совершили попытку атаки на опорный пункт украинских войск близ н.п.Родниковое. Штурм был отбит.
Украинские военнослужащие соблюдают условия перемирия и открывают исключительно ответный огонь.