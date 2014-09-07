ОБСЕ: Перемирие нарушают, но оно не отменено - BBC
В СНБО заявили, что в субботу боевики попытались атаковать донецкий аэропорт, который контролируют силы АТО.
Наблюдатель ОБСЕ заявляет, что обстрелы аэропорта в Донецке являются нарушением условий режима прекращения огня, однако не являются основанием для отмены перемирия, сообщает BBC Украина.
В аэропорту Донецка велся двусторонний минометный огонь.
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В воскресенье местные жители Донецка сообщали о выстрелах, которые доносились со стороны аэропорта.
В СНБО заявили, что в субботу боевики попытались атаковать донецкий аэропорт, который контролируют силы АТО.
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В террористической организации "ДНР" заявляют, что украинские военные обстреляли их позиции возле аэропорта.
Режим прекращения огня на востоке Украины вступил в силу 5 сентября в 18.00, согласно договоренностям контактной группы в Минске.