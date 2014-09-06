Часть "айдаровцев" попала в засаду российского спецназа. Никто не выжил

Об этом Хведчак написал в своем Facebook.

По его словам, погибли все бойцы. "Цвет украинства, цвет "Айдара"...", - написал Хведчак.

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Сейчас речь идет о том, что трагедия произошла вблизи Веселой горы, когда "айдаровцы" сопровождали военную колонну.