Часть "айдаровцев" попала в засаду российского спецназа. Никто не выжил

01:11, 06 сентября 2014
Политика
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Координатор Самообороны Майдана Волыни Андрей Хведчак сообщил, что часть второй роты батальона "Айдар" с Волыни попала в засаду российского спецназа.

REUTERS

Об этом Хведчак написал в своем Facebook.

По его словам, погибли все бойцы. "Цвет украинства, цвет "Айдара"...", - написал Хведчак.

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Сейчас речь идет о том, что трагедия произошла вблизи Веселой горы, когда "айдаровцы" сопровождали военную колонну.

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