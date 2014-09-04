НАТО призывает Россию изменить курс прямой военной интервенции в Украину

Страны-члены НАТО поддерживают украинский мирный план и призывают Россию изменить свой курс военной интервенции и поддержки сепаратистов на активные шаги по деэскалации ситуации на востоке Украины.

Об этом говорится в итоговой декларации заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, которое состоялось сегодня в рамках саммита НАТО в Ньюпорте.

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«Союзники поддерживают усилия украинского правительства, включая мирный план, направленные на продвижение политическим путем, который будет соответствовать ожиданиям людей во всех регионах в Украине, без внешнего вмешательства. Союзники приветствуют обязательства всех сторон, включая взятые в Женеве и Берлине, и на других переговорах, которые продолжаются, направленные на установление требований для мирного решения. Тем не менее, несмотря на обязательства, которые она взяла, Россия на самом деле продолжает прямую военную интервенцию в Украину и увеличивает поддержку сепаратистов. Мы призываем Россию изменить курс и сделать активные шаги по деэскалации кризиса, включая участие в настоящем диалоге с украинской властью», - говорится в декларации.

Кроме того, в НАТО признали «право Украины восстановить мир и порядок и защищать своих граждан и территорию и призывают украинские Вооруженные силы и Службу безопасности продолжать проявлять сдержанность в операции (против террористов), чтобы предотвратить жертвы среди местного населения».

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«Союзники ценят преданность украинского народа миру и демократии и решимость определять свое собственное будущее свободно, без внешнего вмешательства. Они приветствуют проведение свободных и справедливых президентских выборов и подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, которое свидетельствует о консолидации украинской демократии и европейских устремлениях. Мы ожидаем, что предстоящие выборы в Верховную Раду в октябре этого года, как важный элемент украинского мирного плана, внесут свой вклад», - отмечается в документе.

Союзники также поприветствовали действия других международных институтов, которые вносят свой вклад в деэскалацию и мирное разрешение кризиса, особенно ОБСЕ, Европейского Союза, Совета Европы и отдельных стран-членов НАТО.