СНБО: В Новосветловке российская армия действовала по сценарию Чечни

Об этом в эфире программы "Шустер LIVE" сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, пишет Гордон.ua.

"Приехали танки из-за границы и расстреляли все дома. Один за одним. Никого там не осталось. Российские танки!", – подчеркнул он.

По словам спикера СНБО в Новосветловке российская армия действовала аналогично сценарию Чечни, методично уничтожая все здания. Лысенко добавил, что на данный момент российские танки двигаются на Хрящеватое Луганской области.

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Регулярные части Вооруженных сил Украины, а также бойцы батальона "Айдар" получили приказ оставить поселки Хрящеватое и Новосветловка Краснодонского района Луганской области.

Столкновения с боевиками в районах Луганска, Иловайска, Лутугино, Станицы Луганской продолжаются.