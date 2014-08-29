"Айдар" покинул два села под Луганском. Там действуют войска РФ с артиллерией и профессиональной разведкой

Бойцы батальона «Айдар» отступили из сел Хрящеватое и Новосветловка вблизи Луганска в связи с многократным численным превосходством российских войск.

Об это сообщил командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук в видеозаписи, размещенной на сервисе Youtube.

В частности, по его словам, отступление батальона «Айдар» из Хрящеватого и Новосветловки связано с тем, что «численное превосходство противника было многократное, и в населенном пункте виден был почерк российских войск, которые работали в Чечне».

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Мельничук отмечает, что ситуация в Луганске остается тревожной.

"Начали работать российские войска, в которых виден профессионализм во всем. Это, скорее всего, отборные части. Это отборные танковые части и воздушно-десантные войска", - сказал он.

По его словам, видно их выучку и серьезную поддержку техническими средствами, "поскольку каждый выстрел ложится точно в точку, то есть работают спутники разведки, беспилотники. Каждый артиллерийский удар ложится точно в цель".

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"Виден был почерк российских войск, которые работали в Чечне. Идут танки и просто дом за домом уничтожают. Выстрел танка - разрушенный дом", - заявил он.

Также Мельничук сообщил о том, что населенные пункты Хрящеватое и Новосветловка полностью разрушены.