В Харькове суд запретил организацию "Юго-Восток"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской прокуратуры, суд принял решение в среду, 20 августа.

«Деятельность этой организации несет в себе угрозу суверенитету Украины и безопасности ее народа. Во время подготовки иска прокуратурой всесторонне проанализированы массовые мероприятия, организованные этим общественным движением. Также сделан филологический анализ речей и публичных выступлений его лидеров. Результаты всех исследований свидетельствуют, что участники этой общественной организации неоднократно призывали к изменению конституционного строя насильственным путем и незаконному захвату государственной власти, агитировали за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал прокурор Харькова Евгений Попович.

Читайте такжеВ Харькове требуют запретить КПУ и пророссийским активистам проводить митинги на День городаПо мнению Поповича, такая деятельность организации противоречит уставным документам общественной организации.

Суд признал весомыми все доказательства, предоставленные прокуратурой, и принял решение запретить общественную организацию «Общественное движение «Юго-Восток» путем принудительного роспуска.

Справка УНИАН. Общественное движение «Юго-Восток» было организатором ряда пророссийских митингов в Харькове, в том числе заканчивавшихся массовыми беспорядками.