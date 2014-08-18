Любые контакты являются важным, если они результативные - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

«Я сомневаюсь, что нормандский формат (лидеры Украины, России, ФРГ и Франции - УНИАН) встретится в контексте взаимодействия с Таможенным союзом», - сказал Климкин.

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Он отметил, что любые контакты важны, как на уровне министров иностранных дел, так и на высшем государственном уровне, если они являются результативными, ведут к деэскалации ситуации и если для этого есть политическая воля всех сторон.

«Решение о дате, содержание и повестке дня этих контактов должно приниматься главами государств», - добавил Климкин.