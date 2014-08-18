Глава УГКЦ: наша церковь в Донецке и Луганске переживает время мученичества

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на Департамент информации УГКЦ.

«Сегодня наша Церковь в Донецке и Луганске переживает время мученичества и они особенно нуждаются в нашей молитвенной поддержке», - подчеркнул Предстоятель УГКЦ.

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«Пусть Господь выслушает наши молитвы и мольбы о мире и прекращении кровопролития», - пожелал Патриарх УГКЦ.

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