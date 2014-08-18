Порошенко подписал закон об осуществлении правосудия в связи с АТО

Документом предусматривается механизм определения судов для рассмотрения судебных дел и осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений, если это невозможно в районе проведения АТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, определение судов для рассмотрения таких дел возлагается на председателей высших специализированных судов, а на Государственную судебную администрацию возлагается составление перечня местных и апелляционных судов, которые находятся в районе проведения АТО и в которых невозможно осуществлять правосудие, и направление соответствующих представлений председателям высших специализированных судов для принятия соответствующих решений.

Читайте такжеПорошенко встретился с освобожденными из плена военнымиПо закону, в случаях невозможности осуществлять досудебное расследование, подследственность уголовных правонарушений, совершенных в районе проведения АТО, будет определять генеральный прокурор Украины.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, соответствующий закон Верховная Рада приняла 12 августа.