Террористы из "ДНР" ввели смертную казнь

Самопровозглашенная террористическая "Донецкая народная республика" приняла свой «Уголовный кодекс», предусматривающий смертную казнь, - сообщает пресс-центр боевиков.

17 августа состоялось первое заседание «президиума совета министров Донецкой Народной Республики». На этом заседании члены «президиума» приняли два постановления: «Об утверждении «Положения о Военных Судах Донецкой Народной Республики» и «Об утверждении Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».

Читайте такжеТеррористы "ДНР" заявляют о получении гуманитарной помощи из РФ Что касается разработки «Уголовного кодекса» ДНР, то за основу была взята нормативная база Российской Федерации. «Уголовный кодекс» предусматривает смертную казнь за особо тяжкие преступления. «Когда покончим с войной, мы пойдем по пути гуманизации нашего уголовного законодательства», — сказал «вице-премьер» ДНР Александр Караман.

«Первый вице-премьер» ДНР Владимир Антюфеев подчеркнул, что введение смертной казни – это «не месть, а высшая степень социальной защиты». «Мы должны стать на сторону потерпевшего, на сторону его родных. Мы обязаны защитить народ», — заявил «зампредседателя совмина».