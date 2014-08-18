Аваков подал в правительство документы на отставку Евдокимова
Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Кабинет министров документы для отстранения от исполнения служебных обязанностей своего первого заместителя Владимира Евдокимова.
По словам советника министра Антона Геращенко, "в течение этой недели документы должны быть рассмотрены", передает ZN.UA. "Должно быть принято решение о его увольнении, если Кабинет министров его поддержит. Мы считаем - поддержит ", - отметил Антон Геращенко.
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Как известно, отставку первого заместителя министра внутренних дел Владимира Евдокимова требовал "Правый сектор".
Ранее "Правый сектор" обратился к президенту Петру Порошенко с призывом немедленно "навести порядок в МВД, уволив одиозных представителей антиукраинских сил с должностей в МВД и начать расследование их преступной деятельности".