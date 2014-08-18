Аваков подал в правительство документы на отставку Евдокимова

10:42, 18 августа 2014
Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Кабинет министров документы для отстранения от исполнения служебных обязанностей своего первого заместителя Владимира Евдокимова.  

Аваков подал документі на отстранение от должности своего зама Евдокимова / фото УНИАН

По словам советника министра Антона Геращенко, "в течение этой недели документы должны быть рассмотрены", передает  ZN.UA. "Должно быть принято решение о его увольнении, если Кабинет министров его поддержит. Мы считаем - поддержит ", - отметил Антон Геращенко.

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Как известно, отставку первого заместителя министра внутренних дел Владимира Евдокимова требовал "Правый сектор".

Ранее "Правый сектор" обратился к президенту Петру Порошенко с призывом немедленно "навести порядок в МВД, уволив одиозных представителей антиукраинских сил с должностей в МВД и начать расследование их преступной деятельности". 

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