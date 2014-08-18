Климкин назвал "сложнейшими" Берлинские переговоры по урегулированию украинского кризиса
00:57, 18 августа 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорит о пяти часах "сложнейших" переговоров по урегулированию украинского кризиса в Берлине на уровне министров иностранных дел.
REUTERS
Так он прокомментировал встречу, что состоялась, на своей страничке в Твиттере.
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"5 часов сложнейшего разговора. Но, наверное, чтобы сдвинуть с места, надо много раз по 5 часов. Сейчас друг Франк-Вальтер (Штайнмайер, министр иностранных дел Германии) сделает от себя заявление", - написал Климкин.
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