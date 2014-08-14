ВР возобновила военные прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 249 из 312 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В ходе обсуждения было внесено несколько правок в предыдущую редакцию законопроекта. В частности, предусмотрено, что военные прокуроры должны работать в зоне антитеррористической операции, а не в местах постоянной дислокации воинских частей, к которым приписаны эти прокуроры.Читайте такжеСегодня ВР рассмотрит законопроекты о санкциях и люстрации (онлайн-трансляция)

Кроме того, Верховная Рада запретила увеличивать штатную численность работников прокуратуры при образовании военных прокуратур. Также в данном законе предусмотрено, что он действует до принятия нового закона о прокуратуре.