На востоке Украины террористы повредили 187 железнодорожных объектов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, российские наемники продолжают уничтожать и минировать инфраструктурные объекты. В частности, диверсанты заминировали мост на трассе между поселком Нижняя Крынка на Харцызск в Донецкой области.

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В целом, как сказал спикер СНБО, на востоке Украины повреждено 187 железнодорожных объектов Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог. В частности, выведено из строя 49 объектов дорожного хозяйства, 74 объекта электроснабжения; 30 – автоматики и связи; 11 зданий и гражданских сооружений, которые обеспечивают функционирование пассажирского хозяйства. Кроме того, пострадали, и еще не восстановлены два локомотивных депо и 13 вагонных депо и сооружений, отметил он.

По предварительным подсчетам, на восстановление поврежденного хозяйства нужно 400 млн грн, из них в 200 млн грн обойдется ремонт контактной сети и приборов электроснабжения и 90 млн грн – восстановление железнодорожных мостов и других инженерных сооружений, проинформировал Лысенко.