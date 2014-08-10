Офицеров 72-й бригады могли обменять на российских военных - источник

Об этом корреспонденту УНИАН сказал источник, знакомый с ситуацией.

«Это точно не милосердие со стороны России. Тут чистый прагматизм, не для этого их арестовывали, чтобы по указке освободить. Скорее всего, тут был обмен», - сказал собеседник агентства.

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Он подчеркнул, что возвращение офицеров происходило в режиме «секретно». Об этом не были проинформированы ни украинские пограничники, ни украинский консул, офицеров привезли на пункт пропуска «Чертково - Меловое» и там передали украинской стороне.

«Представители РФ сами отвезли их и с 4.00 они уже в Украине», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 438 украинских военнослужащих из-за обстрела вынуждены были отступить на территорию РФ. Позже почти все они вернулись в Украину.

8 августа российский суд в городе Красный Сулин Ростовской области арестовал на два месяца пятерых офицеров 72-й бригады.

«Кроме командира первого батальона 72-й бригады, майора Ивана Войтенко, аналогичные решения приняты в отношении заместителя командира Виталия Дубиняка, командира танкового батальона Александра Полякова, начальника штаба Александра Охрименко и командира первой роты Дмитрия Устилко», - сказал сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

9 августа в Следственном комитете РФ заявили, что вернут в Украину этих военных без предъявления обвинений. «Учитывая, что в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, выяснилось, что военнослужащие 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины - Войтенко и четверо его подчиненных - выполняли приказ высших командиров и не совершили прямых преступлений против личности, а также руководствовался гуманными рассуждениями, принято решение не предъявлять им обвинение, а предоставить возможность вернуться в Украину», - говорится в сообщении.