В ближайшее время 72-я бригада будет усилена и доукомплектована

В ближайшее время 72-я бригада Вооруженных сил Украины будет доукомплектована, обеспечена вооружением и техникой, усилена боевыми офицерами.

Об этом министр обороны Валерий Гелетей написал на своей странице в Facebook.

"С доукомплектацией части, убежден, проблемы не будет, поскольку ... свыше ста военнослужащих 17-го батальона территориальной обороны, который расположен неподалеку, обратились ко мне с просьбой перевести их в состав бригады", - отметил он.

По словам министра обороны, он сегодня встретился с воинами 72-й бригады, которые, выполнив боевое задание, с боями отошли от границы на безопасное расстояние. "Встретил ребят прямо с марша. Они истощены, но несломлены. Настоящие Герои - они удерживали государственную границу, оттянули на себя значительные силы террористов, сдерживали колонны бронетехники кремлевских наемников и обеспечили таким образом условия для наступательной операции Вооруженных Сил Украины на других направлениях. Как один из результатов операции - взятие стратегических высот, которые позволяют нам сегодня контролировать данный сектор", - написал он.

Каждый из военнослужащих 72-ой, кто остался верен Присяге и выполнил свой долг, будет представлен к государственной награде или знаку отличия Министерства обороны. После прохождения необходимой медицинской и психологической реабилитации солдаты и офицеры бригады будут направлены на ротационной основе в отпуска, сообщил Гелетей.

Читайте такжеГелетей: Украинские военные являются заложниками в России"Особенно хотел бы отметить командира одного из батальонов бригады майора Михаила Драпатого и начальника штаба бригады подполковника Ивана Гараза, которые вместе со своими бойцами несмотря на все держали оборону под ударами российской реактивной артиллерии", - подчеркнул министр обороны.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 438 украинских военнослужащих из-за обстрела вынуждены были отступить на территорию РФ. Позже почти все они вернулись в Украину.

Россия продолжает удерживать 5 украинских офицеров. Следственный комитет РФ попросил российский суд арестовать 5 офицеров 72-й бригады Вооруженных сил Украины, которых «подозревают» в «использовании тяжелого наступательного вооружения невыборочного действия», «также проверяется их причастность к обстрелу российской территории».

9 августа в Следственном комитете РФ заявили, что вернут в Украину пятерых украинских офицеров 72-й бригады, арестованных днем ранее на 2 месяца российским судом, без предъявления обвинений.