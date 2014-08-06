СМИ: Батальон "Айдар" расформировывают

21:15, 06 августа 2014
Политика
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"Айдаровцам" в приказе из Генштаба сообщили, что их отряд должен быть распущен в кратчайшие сроки.

Один из самых боеспособных батальонов "Айдар" расформировывает Министерство обороны, сообщает "Спецкор".

"Айдаровцам" в приказе из Генштаба сообщили, что их отряд должен быть распущен в кратчайшие сроки. Тыловые офицеры обвинили "Айдар" якобы в мародерстве и насилии над местным населением, правда, ни одного такого факта подтверждено не было.

Командир батальона называет другие причины расформирования отряда, считает, что их активные действия кому-то не выгодны.

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"Батальон очень ускоряет все ближайшие события и кому это очень не выгодно, кто-то хочет, чтобы батальон хотя бы остановился. С передовой меня забирают на эти доклады, на эти совещания, а кто-то сидит в тылу и клепает на батальон липовые дела", - сообщил по телефону командир батальона "Айдар" Мельничук Сергей.

Секретарь СНБО Андрей Лысенко расформирования батальона не подтверждает. Говорит, что подобных приказов, по его данным, командир "Айдара" получить не мог.

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