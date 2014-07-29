Боец "Айдара" рассказал о потерях из-за ненадежной разведки и ужасах плена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве освобожденный из плена доброволец батальона “Айдар” Александр Мирончук.

По словам Мирончука, собратья из батальона в телефонном разговоре с ним сообщили, что вчера погибли 23 бойца «Айдара» (вчера сообщалось о 23 погибших айдаровцах, потом было уточнено, что это общие потери АТО, а в "Айдаре" погибли 13 бойцов - ред.). Они погибли, потому что доверились другой разведке, и не ожидали столь сильного сопротивления террористов.

Мирончук добавил, что «Айдар» имеет собственную разведку, но вчера поверили данным или военной разведки, или разведки другого батальона.

Читайте такжеПереговорная группа при поддержке батальона «Айдар» освободила еще 6 военнопленныхРассказывая о пребывании в плену террористов, Мирончук отметил, что возле Лисичанска вел разведку и попал в плен. По словам бойца, ему не давали есть, а только пить воду, били, издевались. Мирончук добавил, что потом его выбросили в лесу, где он находился в яме, и нашли его украинские военные, когда проводили зачистку леса возле Лисичанска.

Мирончук сообщил, что когда находился в плену в Лисичанске, то среди террористов видел чеченцев и «бывших СБУшников, которые перешли на сторону сепаратистов».

«В Лисичанске там СБУшников основная масса, они перешли на сторону Мозгового, у них там даже есть свое формирование», - добавил Мирончук.