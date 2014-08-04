Двенадцать советов украинцам, увидевшим войну своими глазами

Привычное течение жизни всех украинцев нарушено военным противостоянием на Востоке страны. Многие мирные жители, неожиданно оказавшись в центре боевых действий, вынужденно покинули родные места и устоявшийся образ жизни.

Картина мира о жизни в благополучной стране в мирное время - разрушена. Украинцам, бежавшим из зоны АТО, пришлось столкнуться лицом к лицу со страшными событиями, которые, казалось бы, не должны были произойти. Когда рядом взрываются дома и гибнут люди, абсолютно нормальная реакция – спасти себя. Безопасность является нашей базовой потребностью, поэтому именно ее мы стремимся удовлетворить в первую очередь.

И, пока существует угроза для жизни, людям некогда отслеживать свои чувства и переживания, это вытесняется до лучших времен. Но, покинув место боевых действий и получив необходимую помощь, человек сталкивается с последствиями увиденного и пережитого. Появляется время для воспоминаний, сожалений, подсчетов убытков и потерь. Пережитые события вызывают у человека острые стрессовые реакции и у каждого они разные. В зависимости от личностных ресурсов и субъективного восприятия реальности, кто-то переживет стресс легче, а кому-то не удастся избежать посттравматических последствий.

Кто-то, покинув привычную жизнь, сталкивается с недостатком поддержки. В результате, людьми овладевает чувство беспомощности и обида на несправедливость жизни: «Почему это произошло именно со мной?».

Рассеянность внимания, навязчивые мысли по поводу пережитого, перепады настроения – абсолютно нормальны в подобной ситуации. Могут также проявляться раздражительность, гнев, ощущение одиночества… И, для того, чтобы не быть захваченным этими состояниями, нужно прислушиваться к своим реакциям, обращать внимание на отклики в теле и заботиться о себе. Важно разрешить себе чувствовать все и понимать, что испытывать спектр негативных эмоций – нормально. Не стоит закрывать их в себе. Чтобы встретиться со своими эмоциями, необходимо говорить о своих волнениях и делиться переживаниями с окружающими…

Мысли о том, как жить дальше и что будет завтра, ощущение полной неопределенности, влияют на психическое благополучие людей. Для того чтобы справиться с разрушительными последствиями посттравматических событий, всем украинцам можно порекомендовать следующие действия:

- Не тратьте свои силы на споры по поводу политических разногласий, лучше направьте эту энергию на решение проблем, актуальных для вашей семьи и для вас.

- Ищите единомышленников. Составьте список родных, знакомых, которые могут вас выслушать. Проводите больше времени с людьми. Внешний фактор – общение с другими - влияет на то, чтобы помочь вам не застыть и не уйти в себя. Вы невольно включаетесь в то, что происходит сегодня, сейчас, а не закрываетесь в своих воспоминаниях или мрачных мыслях.

- Принимайте помощь. Бывает так, что от помощи психологов отказываются, считая, что посторонний человек ничем не сможет помочь. Дайте им шанс. Не отказывайтесь от возможностей. Найдите и запишите телефоны психологических служб поддержки. Возможность выговориться и получить профессиональную помощь помогут вам сохранить свое психическое здоровье.

- Составляйте планы. Распишите, что вам будет необходимо в ближайшее время, что нужно для вашего ребенка или семьи. Если вы чувствуете в себе силы, ищите работу или помогайте другим, таким образом, вы тоже включаетесь в действие и начинаете жить здесь и сейчас.

- Сохраняйте веру в то, во что хочется верить. Это ваша духовная поддержка и возможность справиться с проблемами без посторонней помощи. Никто точно не знает, что произойдет завтра и это незнание может поддерживать надежду на лучшее.

- Живите здесь и сейчас. У нас есть три возможных варианта реакции на события, которые происходят в нашей жизни. Мы можем чувствовать, думать и действовать. Часто, когда происходит что-то плохое, мы застреваем на чувствах или мыслях. При этом действие помогает нам не заморозиться, а продолжать жить. Поэтому какое-то занятие, помощь другим, рисование, чтение, пение возвращают нас в настоящий момент. Если вы начинаете что-то делать то, соответственно, вы включаетесь в происходящее.

- Как бы странно это не звучало, но стоит принять неопределенность и искать в ней что-то определенное. Попробуйте структурировать для себя известную информацию, например: «Я живу в санатории до определенного числа». Вы можете подумать над вопросом: «Хотите ли вы здесь остаться или вернетесь домой, как только появится такая возможность».

- Делайте то, что в ваших силах. На какое-то время ваш дом здесь и вы можете внести свои изменения, создать уют. Любите цветы – поставьте цветы, нравится какая-то музыкальная группа - повесьте плакат, обожаете художника – разместите в новом жилище картинку… Вы можете добавить частичку своей личности в любое доступное вам пространство.

- Находите позитивные примеры среди людей. Вы можете найти поддержку среди других, оказавшихся в подобной ситуации.

- Находите пять хороших новостей каждый день. Это направит ваше внимание на другой аспект жизни. Вместо просмотра одних и тех же новостных блоков, вы сможете переключиться на что-то хорошее.

- Не обобщайте. Не думайте, что вы всем безразличны. Да, есть люди, которые продолжают жить, будто вокруг ничего не происходит, в то время как вам очень трудно. Но, есть волонтеры, готовые вам помочь и сопереживающие вашим потерям.

- Если у вас есть дети, то вам не стоит сейчас ругать их за плохое поведение. Принимайте их чувства. Повторяйте им, что теперь вы в безопасности и все будет хорошо. Отвечайте на тысячу вопросов, которые они вам задают. Дети, так же как и вы, хотят определенности и ваша уверенность - лучший показатель для них. Не переживайте, что они играют в войну, таким образом они проживают тревожные события.

Напоследок, повторюсь: все ваши чувства и переживания абсолютно нормальны. То, что происходит сейчас, действительно страшно, и ни один человек не хочет этого принимать. Реакция каждого человека на происходящее - собственный способ справляться со стрессом и противостоять травматическому опыту. В этой связи важно помнить, что в любой ситуации человек может сам выбирать, как на это реагировать.

Евгения Бурдюг, психолог