Климкин советует не переоценивать санкции ЕС против России

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в эфире Шустер live.

"Не нужно переоценивать эти санкции. Санкции - это еще не победа, это - второй фронт. Санкции не - не панацея, но в сочетании с другими лекарствами, они могут и будут работать.", - сказал он.

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По словам министра, санкции ЕС - уникальные: "ЕС впервые начал говорить одним голосом. Одним голосом в отношении России".