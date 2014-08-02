Климкин советует не переоценивать санкции ЕС против России
01:39, 02 августа 2014Политика
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Санкции Европейского Союза против России уникальные, но не стоит их переоценивать.
Климкин советует не переоценивать санкции ЕС против России / Радио Свобода
Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в эфире Шустер live.
"Не нужно переоценивать эти санкции. Санкции - это еще не победа, это - второй фронт. Санкции не - не панацея, но в сочетании с другими лекарствами, они могут и будут работать.", - сказал он.
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По словам министра, санкции ЕС - уникальные: "ЕС впервые начал говорить одним голосом. Одним голосом в отношении России".
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