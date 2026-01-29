Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, что актер не знает о своем диагнозе

Эмма объяснила, почему так произошло.

Жена известного американского актера Брюса Уиллиса - Эмма Хеминг - призналась, что муж до сих пор не знает о своем тяжелом диагнозе.

По ее словам, звезда "Крепкого орешка" не догадывается, что страдает лобно-височной деменцией уже несколько лет.

"Я думаю, что это и благословение, и проклятие в том, что Брюс никогда не обращал внимания. Он никогда не связывал факт наличия этой болезни... И я очень рада, что он об этом не знает. Кстати, есть такой термин, это неврологическое состояние, которое сопровождает людей с подобным диагнозом, которое называется "анозогнозия", когда мозг не может определить, что с ним происходит. Это часть болезни", - отметила Эмма в подкасте Conversations With Cam Podcast.

Напомним, в 2022 году Брюсу сначала поставили диагноз афазия, после чего он оставил свою актерскую карьеру. Через год врачи назвали другой диагноз - лобно-височная деменция - это редкое заболевание, которое поражает участки мозга, ответственные за поведение, речь и личность. Жена Уиллиса постоянно поддерживает 70-летнюю знаменитость и говорит о болезни возлюбленного так:

"Я так сильно горевала, и ты думаешь, что больше не можешь горевать, но ты знаешь, что деменция прогрессирует, и она продолжает длиться, длиться и длиться. Трудно скучать по кому-то, кто еще жив. Знаете, это неестественно. Это очень странная вещь".

