Муж-воин Валентины Хамайко ответил, как отреагировал бы на решение дочери пойти в ВСУ

Андрей рассказал, чем сейчас занимается Соломия.

Военный и муж украинской ведущей Валентины Хамайко - Андрей Онистрат - ответил, принял бы решение дочери пойти в ВСУ.

В интервью журналистке Алине Доротюк он отметил, что дочь Соломия в прошлом году экстерном закончила школу и прошла курсы по медицинской подготовке.

"Я не могу ее отговорить. У меня нет такого права. У нас другие отношения. Я общаюсь с ними, как со взрослыми людьми. Я бы не был в восторге от этого, конечно, потому что мне эти риски не нужны, но как я могу ее отговорить?" - сказал Андрей.

Он также добавил, что дочь активно помогает военным и выбрала техническую специальность в столичном высшем учебном заведении.

"У нее постоянно "Азов", майка "Хочу выйти замуж за "Азовца" - там что-то в этом духе. Она всем помогает, многим фондам. Она дроны паяет. Учится в КПИ на радиоэлектронную борьбу. Она красавица, молодец, я ею горжусь", - подчеркнул Онистрат.

К слову, Андрей вместе с Валентиной воспитывают четверых детей: сыновей Михаила и Андрея, дочерей Соломию и Мирославу. Также у Онистрата есть дочь от предыдущих отношений и сын, который в 2023 году погиб на войне. Остапу был 21 год.

Напомним, ранее ведущая 1+1 со слезами на глазах рассказала о смерти пасынка.

