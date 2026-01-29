Тарас Тополя назвал топ-5 артистов в Украине

Певец отметил творчество молодых коллег.

Известный певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя назвал свой ТОП-5 молодых артистов в украинском шоу-бизнесе.

По его словам, больше всего ему нравятся песни исполнителя Михаила Клименко, он же ADAM, который умер в 2025 году от туберкулезного менингита.

"Слушал этого артиста, пожалуй, еще с 2016 или 2017 года. И этот артист – ADAM, который ушел из жизни недавно. Делал очень классную украинскую музыку, которая звучала сочно и изысканно", – подчеркнул Тарас в интервью blik.

Также лидер группы "Антитела" отметил творчество молодого исполнителя Yaktak. О нем он сказал так:

"Этот парень сделал себя сам. Мы сейчас не о вкусах, а об артисте. У него невероятно красивый баритон, с которым он выигрывал многочисленные конкурсы с народными и классическими песнями. Когда мы вернулись с войны, я уже увидел, что парень собирает людей в больших залах. Он начал создавать собственный материал, писать свои песни очень качественно. Таких голосов очень мало в Украине. Именно это я отмечаю".

Артист также назвал группу TemberBlanche, рэпера Рому Майка и исполнителя Ostap Dvirko, который был участником 12-го сезона вокального шоу "Голос страны".

