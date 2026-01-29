Россияне уничтожили магазин Андре Тана в Херсоне (фото)

Дизайнер рассказал подробности.

Магазин известного украинского дизайнера Андре Тана пострадал во время вражеского обстрела Херсона.

Кадрами сожженного здания поделился сам дизайнер в Instagram. Андре Тан также добавил, что в начале полномасштабной войны россияне ограбили этот магазин.

"В наш магазин в Херсоне попал снаряд и он был сожжен дотла. И у меня нет слов, чтобы описать эту боль... 25 лет ты строишь империю... Шаг за шагом, руками, сердцем, верой! Вместе с людьми, с командой, с теми, кто верил, поддерживал, работал, мечтал рядом. Нас ограбили еще в начале полномасштабного вторжения оккупанты и магазин не работал, но ждал своего часа, а тут прилет и пустота. Очень больно, потому что это никогда не было просто бизнесом, это всегда было о людях. О тех, для кого мы создавали красоту, смысл, вдохновение. О команде, которая день за днем вкладывала в это дело свою душу", - написал он.

Андре Тан подчеркнул, что не собирается сдаваться и со временем планирует восстановить все, что уничтожил враг.

"Они не заберут главное! Не заберут талант. Не заберут силу. Не заберут наши города! Мы не позволим! И мы все восстановим снова. А они - сгорят в истории", - отметил дизайнер.

