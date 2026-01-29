Мадонна разочаровала украинцев неожиданным образом (фото)

Звезда появилась в советской шапке-ушанке.

Американская певица, танцовщица, киноактриса и продюсер Мадонна удивила украинцев появлением в советской шапке-ушанке.

67-летняя звезда, которая неоднократно осуждала российское вторжение и поддерживала Украину, опубликовала фотографии в этом образе в своем Instagram-аккаунте. Шапку она примерила во время визита в резиденцию английской художницы Трейси Эмин:

"Я знаю Трейси уже более 25 лет и всегда была поклонницей ее чрезвычайно личных и провокационных работ. Но то, что она создала в этом приморском сообществе, действительно необыкновенно. У нее есть программа резиденции для художников, в рамках которой она приглашает молодых художников со всего мира приезжать, рисовать и жить здесь в течение нескольких месяцев. Это художники, которые иначе не имели бы места, где можно было бы рисовать и развивать свой талант, а также участвовать в многочисленных выставках, которые проходят в окрестностях Маргейта".

Мадонна оставила восторженные комментарии о своем визите, отметив, что ей приятно поделиться новостью "не о ненависти и убийствах, а о человеческих связях и способности искусства возвышать и объединять людей". В комментариях украинцы удивились образу, который певица выбрала для визита:

"Символ захватчиков, который вы носите на шапке, абсолютно неприемлем. Это не шутка, не мода, не признак "загадочной русской души". Поинтересуйтесь Голодомором и другими преступлениями, совершенными российскими коммунистами. Если текущее вторжение в Украину для вас не является достаточной причиной. Это очень обидно и печально".

"Советская шапка? Ты серьезно?".

"Сколько людей было убито в СССР?".

"Ты всегда была революционеркой - человеком, который громко и бесстрашно выступает за права человека. Поэтому так больно видеть тебя в фуражке СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и подавляя, унижая и отрицая права и голос грузин... Пожалуйста, прочитай новости".

"Мать, надо перефотографироваться".

Как известно, американская поп-звезда Мадонна неоднократно выражала свою поддержку Украине и осуждение российской агрессии после полномасштабного вторжения в 2022 году. Она публично призвала к прекращению войны, обвиняя кремлевского правителя Путина в нарушении прав человека и попытке уничтожить Украину.

