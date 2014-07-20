Великобритания: РФ блокирует резолюцию СБ ООН по Boeing-777



Об этом шла речь во время заседания в воскресенье, которое провел министр иностранных дел Филипп Хаммонд (Philip Hammond) с представителями правительства, полиции и других структур относительно катастрофы MH17, сообщает пресс-служба британского правительства.

”Они выразили сильную обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в обеспечении доступа к месту катастрофы для установки и репатриации жертв. Как ранее отметили премьер-министр и министр иностранных дел, президент Путин должен использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы те позволили немедленный и беспрепятственный доступ к месту катастрофы, и чтобы с жертвами обращались с достоинством и уважением. Абсолютно неприемлемо, что российское правительство заблокирует дальнейшее давление со стороны Совета Безопасности ООН по этому вопросу, утверждая, что не существует проблем относительно доступа”, - отметили в британском правительстве.

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Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что министерство иностранных дел продолжает оказывать консульскую поддержку семьям жертв и работают с ними, чтобы обеспечить перелет, проживание и переводчиков для желающих поехать в Киев или Амстердам.

”Мы также работаем с членами семей, чтобы защитить от возможного финансового мошенничества и мошенничества с документами”, - говорится в сообщении.

В правительстве Великобритании отметили, что министр иностранных дел примет участие в заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, где он будет работать вместе с коллегами из Евросоюза, чтобы надавить на Россию другими санкциями”.

Сообщается также, что двое британских полицейских экспертов сейчас находятся в Киеве для встречи с украинскими властями и международными представителями и готовы отправиться к месту катастрофы.