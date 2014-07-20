Украинская авиация нанесла удар по боевикам в районе Суходольска - Права справа

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

Читайте такжеРуководство "ЛНР" покинуло Луганск, город контролируют полевые командиры - Права справаРанее Снегирев сообщил, что боевики продолжают вести минометный и артиллерийский обстрел Луганска.

«В центральной, исторической части Луганска есть значительные разрушения, есть попадания в институт культуры, в общежития университета им. Даля. Также сейчас горят гаражи за магазином «Абсолют» в центре города», - сказал Снегирев.