СМИ: Центр Луганска подвергается массированному обстрелу

Об этом сообщают местные пользователи социальных сетей, сообщения которых собраны на местном сайте citynews.net.ua.

Читайте такжеВ Луганском аэропорту военные остаются заблокированными, есть 4 погибших более 15 раненыхПо этим данным, систематизированным Радио Свобода, пылают ресторан «Перник» (это на пересечении центральных улиц Советская и Оборонная), Дом техники (Красная площадь), областное управление МВД, есть попадание в горисполком, большой жилой дом напротив горисполкома (это так называемая «Китайская стена») и другие объекты.

Также утром снаряд попал в помещение юношеской библиотеки, пострадали по меньшей мере трое людей.

Раньше в ГИ "Права Справа" также сообщали о значительных разрушениях в исторической части города.