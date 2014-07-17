Малазийский Boeing-777 летел выше закрытого для полетов уровня - Eurocontrol

Об этом сообщает европейская диспетчерская служба Eurocontrol.

"Согласно нашим данным, самолет летел на полетном уровне 330 (примерно 10 тысяч метров), когда он исчез с радаров. Этот маршрут был закрыт украинскими властями от земли и до уровня 320, но он был открыт на высоте, на которой летел самолет", - сказано в сообщении.

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СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили Боинг. На борту было 295 (по другим данным - 300) человек. По предварительным данным, все они погибли.