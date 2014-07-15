В Европарламенте разделились мнения относительно поддержки Украины: большинство за, праворадикалы против - дебаты

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Брюсселя.

Традиционно Украину поддержали европейские народники, социалисты, зеленые, консерваторы, либералы. Только представители радикальных партий говорили о „перевороте” в Украине.

В частности, представитель европейских народников Яцек Сариуш-Вольский заявил, что „это Россия ухудшает ситуацию в Украине, наращивает свое присутствие, свои войска и оборудования”.

„Россия не оставила свой сценарий создать там замороженный конфликт. Мы полностью поддерживаем наших партнеров, политически и экономически, поддерживаем мирный план президента Порошенко, а также право на самооборону защиту, восстановить контроль над территорией и границами”, - заявил он.

Читайте такжеЕвропарламент поддержал Юнкера на должность президента ЕврокомиссииПри этом Сариуш-Вольский высказался относительно необходимости действий со стороны России.

„Если Россия не предпримет действий, направленных на деескалацию, не выполнит требования, которые мы положили на стол, решение Совета относительно санкций должно быть рассмотрено в таких секторах, как оборона и энергетика. А как сигнал нашей солидарности с Украиной, ЕС должен быстро ратифицировать Соглашения об ассоциации”, - подчеркнул политик.

Представитель социалистов Кнут Флекенштейн также отметил, что ЕС „должен видеть с российской стороны не слова, а действия”. „Россия несет ответственность за ситуацию на востоке Украины. Мы должны поддержать украинское правительство в его усилиях по восстановлению мира и стабильности в стране. В ЕП мы должны понять, что должны действовать”, - подчеркнул он.

Представитель консерваторов Анна Фотыга в свою очередь заявила, что „процесс, который мы видим со времени выборов президентом России Путина, является процессом обновления империализма, возвращение влияния на постсоветском пространстве”. „Мы должны больше делать в плане санкций”, - констатировала она

Читайте такжеФранцузская националистка Ле Пен выразила восхищение ПутинымПредставитель либералов Йоханнес Ван Баллен также высказался за то, чтобы „президент Путин остановил поддержку сепаратистов, контролировал границы и дал Украины справедливую цену на газ”. „И он должен принять международные законы, а это значит, что Крым не является частью России. Если не будет этих действий, мы должны применить санкции”, - подытожил политик.

Представитель объединенных левых и северных зеленых левых Жири Масталко считает, что „сегодня мы видим войну на европейском континенте, тенденции фашизма и гуманитарной катастрофы”. Вместе с тем он не согласился с запретом коммунистической партии.

Представитель зеленых Ребекка Хармс в своем выступлении высказалась за то, чтобы „прекратить поддерживать Россию экономически и военно”.

Представитель группы Европа свободы, депутат от Литвы Валентинас Мазуронис назвал события в Украине „необъявленной гибридной войной”. „Это не война с Украиной, но военный конфликт, который является отражением российского глобального конфликта с цивилизацией и Европой. Если мы провалим наш ответ, останется только один вопрос - какая европейская страна будет следующей”, - заявил он.

Читайте такжеЭкс-евродепутат: В Европарламенте появилось больше сил, которые будут ставить под вопрос, поддерживать ли Украину в конфликте с МосквойИ только политики праворадикальных партий, которые были в меньшинстве, высказывали другие мнения относительно событий в Украине и по-другому оценивали действия ЕС.

Так, в частности депутат от Австрии, который не присоединился ни к одной из политических групп и который принадлежит к партии Свободы Гаральд Влимский заявил, что „ЕС поддержал Майдан, несмотря на автоматы, а правительство был смещено в результате переворота”. „Мы закрыли наши глаза, когда 400 наемников из США, как об этом написал Шпигель, оказались в Украине. Старайтесь занять сбалансированную позицию”, - сказал он.

Депутат от независимой партии Великобритании Майк Хокем назвал ЕС „безответственным” за то, что подписал Соглашение об ассоциации с Украиной и за применение санкций к России. При этом он подчеркнул, что Европа зависит от российского газа.

Резолюция будет вынесена на голосование в четверг. По состоянию на сегодня существует семь проектов.