Яценюк дал Таруте один день на восстановление жизнеобеспечения Краматорска и Славянска

Об этом говорится в сообщении Правительства, которое размещено на странице в Facebook.

В частности, речь идет о возобновлении работы территориальных органов Казначейства, Миндоходов, отделений фондов общеобязательного государственного социального страхования и управлений Пенсионного фонда Украины, филиалов и отделений АО“Ощадбанк”, говорится в сообщении.Читайте такжеНад Славянском поднят флаг Украины, силовики возобновляют жизнь города (фото)

Кроме того, Яценюк поручил принять необходимые меры по восстановлению работы правоохранительных органов, органов юстиции, медицинских и санитарно-эпидемиологических учреждений, систем водоснабжения, связи, обеспечения продуктами питания, предметами первой необходимости, изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами, коммунально-бытовыми услугами, а также транспортного и информационного обеспечения.