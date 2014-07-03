В России начали тотальный допрос украинцев

По всей России сотрудники Следственного комитета вызывают на допросы украинцев, сообщает Gazeta.ru.

Людей спрашивают, где расположены украинские воинские части и интересуются их личным мнением о правительстве Украины, сообщает издание.

Одной из допрашиваемых украинок следователь рассказал, что "всех украинцев на территории России, которым выдали разрешение на временное проживание или вид на жительство, сейчас зовут давать показания как свидетелей".

В Следственном комитете официально подтвердили, что они приглашают к себе "на беседу" граждан Украины.

«Мы всех допрашиваем: и беженцев, и тех, у кого родственники остались на Украине, и тех, кто уже получил разрешение на временное проживание на территории РФ, - всех», — подчеркнул сотрудник пресс-службы СК РФ.

Читайте такжеВ России будут допрашивать беженцев из Украины по делу против украинской армииПо его словам, больше всего прошло допросов в Ростове-на-Дону, довольно значительно их количество и в Москве

В СК также заявили, что работа ведется в рамках возбужденных дел по фактам военных действий в Украине.

Правозащитники отнеслись к инициативе СК РФ настороженно, пишет газета. В частности, по мнению председателя комитета "Гражданское содействие", члена совета и руководителя сети «Миграция и Право» правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганнушкиной, к полученным таким образом показаниям нужно относиться "очень осторожно".

"Люди напуганы, кто-то бежит от войны, кто-то слышит все от родственников, которые там остались. В конечном счете, все полнится невероятными слухами. Как следователи намерены это проверять на территории другой страны? Мне рассказывали о вспоротых животах и сотнях плавающих тел в озере, о том, что американские солдаты берут в Харькове людей в заложники, о том, что русские солдаты берут людей в заложники. Вы не представляете себе, чего мне только не рассказывали. Все это потом оказывалось байками", - говорит правозащитница.

"Очень странное мероприятие затеяли следователи", - считает она.