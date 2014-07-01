МВД: Железные дороги на Востоке взрывает Безлер, чтобы собирать "дань" с поездов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Изюме Харьковской области сказал журналистам и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, таким образом главарь горловских террористов, россиянин Игорь Безлер по прозвищу "Бес" пытается установить контроль над перемещением грузов.

"Эти подрывы осуществляют мародеры. Это ничего общего не имеет с войной. Просто деньги. Господин Безлер таким образом зарабатывает деньги. Он взрывает железнодорожные пути таким образом, чтобы все вагоны проходили через 1-2 нити и он облагал их данью”, - сказал Аваков.

“Именно из-за этого господин Безлер, по нашим данным, убил так называемого министра транспорта так называемой “Донецкой народной республики”, - потому, что на эту тему у них были противоречия”, - сказал и.о. министра.

Читайте такжеТеррористы пытались взорвать поезд с боеприпасами на участке Киев-ХарьковКак сообщал УНИАН, утром 1 июля боевики совершили подрывы трех участков железной дороги в Донецкой и Луганской областях. В частности, на стрелочном переводе №1 и участке пути на станции Кондрашевская-Новая. Кроме того, на перегоне Кондрашевская-Новая - Огородный боевики подорвали железнодорожное полотно. Также террористы совершили подрыв железнодорожного полотна на перегоне Букино-Святогорск. На всех поврежденных участках железной дороги проводятся аварийно-восстановительные работы.

29 июня в Харьковской области на 37 участке Южной железной дороги станции Основа - Купянск был осуществлен подрыв рельсового полотна в двух местах.

27 июня неизвестные дважды взрывали железнодорожный мост на станции "Городня" (Луганская обл.) Донецкой железной дороги.

24 июня в Запорожской области неизвестные взорвали железнодорожный мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка.

22 июня, на участке Иловайск - Кутейниково неизвестные осуществили подрыв нечетной колеи. "Укрзализныця" 24 июня вечером возобновила движение на этом участке.