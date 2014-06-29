В милиции рассказали подробности взрыва железнодорожного моста на Харьковщине

29 июня в 02.11 на 37 участке Южной железной дороги станции Основа - Купянск Харьковской области произошел подрыв рельсового полотна в двух местах (не более одного метра на каждом пути), в результате которого были повреждены четный и нечетный путь железнодорожного моста, вблизи остановочной железнодорожной платформы Зеленый Колодец.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

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В результате бдительности сотрудников железнодорожного транспорта удалось предотвратить аварии пассажирского поезда «Адлер - Киев».

На место происшествия выехали руководство Управления МВД Украины на Южной железной дороге и ГУМВД Украины в Харьковской области, следственно-оперативная группа, работники кинологического центра. Движение поездов полностью восстановлено в 8 часов 55 минут.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт), проводятся следственные действия.