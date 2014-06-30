Россия может пустить украинских пограничников проконтролировать свои пункты пропуска - заявление

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам четырехстороннего телефонного разговора Президента Украины, Канцлера ФРГ, президентов Франции и России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

”Особое внимание было уделено ситуации, сложившейся на украинских пропускных пунктах «Изварино», «Довжанский» и«Червонопартизанск». Президент Украины настойчиво и неоднократно ставил вопрос о возвращении ситуации под контроль и обеспечении транспарентности - чтобы все могли убедиться, что через эти пункты пропуска не проходят вооруженные люди, боевая техника, другие запрещенные грузы”, - говорится в документе.

Читайте такжеВ Луганской области террористы ранили трех пограничниковСообщается, что Путин внес предложение о размещении на этих пропускных пунктах с российской стороны представителей пограничной службы Украины и наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для совместного контроля за границей, чтобы при таких мероприятиях объективного контроля можно было бы снять любые подозрения в использовании этих пунктов.

В МИД РФ рассчитывают, что в ближайшее время начнутся прямые консультации между пограничниками России и Украины для согласования параметров присутствия пограничных наблюдателей от Украины на российских пунктах пропуска.