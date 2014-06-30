Состоялся телефонный разговор Порошенко, Меркель, Путина и Олланда

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как отмечается в сообщении, Порошенко, в частности, подчеркнул, что его целью, как и раньше, является мир. Но для этого необходимо, чтобы все стороны соблюдали выполнения основных пунктов согласованного мирного плана.

Президент Украины проинформировал о ситуации в Донецкой и Луганской областях и подчеркнул, что, к сожалению, договоренности, достигнутые во время предварительного разговора в четырехстороннем формате не были выполнены.

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Во время разговора была достигнута договоренность, что министры иностранных дел четырех стран безотлагательно начнут работу по уточнению механизмов реализации указанных в телефонном разговоре целей.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора высказались за скорейшую организацию третьего раунда консультаций между представителями Киева и восточных регионов Украины.

В пресс-службе французского президента сообщили о договоренности между Порошенко и Путиным о прекращении огня на востоке Украины.