Батальон "Донбасс" требует прекращения перемирия и введение военного положения

Об этом говорится на странице батальона в Фейсбуке.

"Все мы затаив дыхание и едва сдерживая себя, наблюдали за тем, как во время "перемирия" погибали наши земляки. Мы достойно выдержали отведенное время. Но ждать дольше - невозможно", - говорится в сообщении.

По мнению батальона "Донбасс", украинцы уже доказали и себе и миру, что не смотря на препятствия, способные достигать поставленных целей.

"Лишь несколько месяцев назад мы, объединенные общей целью, побороли диктатуру и сделали шаг на встречу гражданскому обществу, демократии и европейским ценностям. Мы вместе пережили страшную зиму, которая закончилась нашей с вами общей победой. 27 июня была подписана экономическая часть Ассоциации с ЕС. Именно из-за нее мы собрались 21 ноября "выпить чаю" и задержались на долгие 3 месяца на Майдане Независимости. Но на нашем пути новая угроза. Мы имеем дело с неуправляемой силой агрессора. На территории Украины идет война. Количество человеческих жертв уже втрое превысило жертвы зимних событий", - отмечает батальон "Донбасс".

Батальон просит снова собраться возле Администрации Президента в 11:00 в это воскресенье и требовать прекратить перемирие, ввести военное положение, выдать достаточное количество оружия батальонам и позволить им осуществить мероприятия, необходимые для истребления оккупантов.