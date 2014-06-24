Боевики не соблюдают условия перемирия и продолжают обстрел позиций сил АТО - Селезнев

Об этом в соцсети написал спикер сил АТО Владислав Селезнев.

"Боевики не прекращают обстрелов позиций украинских военнослужащих. Так, за минувшие сутки несколько раз был обстрелян блокпост на перекрестке путей в направлении Красного Лимана и Славянска. Боевики вели огонь с территорий населенных пунктов, граничащих со Славянском, во время обстрела использовали автоматические гранатометы АГС-17, подствольные гранатометы, дважды обстреливали блок пост из минометов", - подчеркнул спикер. Читайте такжеРоссийские СМИ: Террористы обязуются соблюдать перемирие до 27 июня

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Блок пост на пути Северодонецк - Старобельск также минувшей ночью был обстрелян боевиками из стрелкового оружия. Ответным огнем нападение отбито. Потерь среди украинских военнослужащих нет.