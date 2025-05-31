У слова "веснушки" есть красивые украинские синонимы, которые обогатят вашу речь.

"Веснушки" - так по-русски называют пигментацию на лице, которая защищает кожу от вредного излучения. Людей с такой особенностью часто называют "поцелованными солнцем". Языковед Лариса Чемерис эксклюзивно для УНИАН назвала благозвучные украинские соответствия этого слова, которые стоит запомнить.

Как назвать веснушки на лице на украинском языке

На украинском языке слово "веснушки" - это "веснянки". Более разговорный вариант - "ластовиння" (обратите внимание - пишется с двумя "н"). Языковеду больше нравится второе слово: оно и художественное, и красивое, и легкое для нас.

Слово "веснянки" - это омоним, потому что имеет два разных значения - пятна на лице и обрядовые песни, которые поют весной. Слово "ластовиння" однозначное, поэтому более понятное.

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В целом не важно, как именно говорить - "веснянки" или "веснушки". Оба слова являются правильными и встречаются в творчестве украинских писателей:

Дівчинка була руда, в ластовинні, з носом, що нагадував ґудзик (Леонид Смилянский).

Веснянки на щоках і на носі, мокрі від сліз, видавалися ще яскравішими (Александр Ильченко).

А как грамотно назвать людей с веснушками? По словам эксперта, "конопатый" на украинском будет "веснянкуватий":

Загоріле від сонця, веснянкувате обличчя Данька було зажурене. (Иван Цюпа).

В словарях еще подано разговорное слово "ластатий". Кстати, в украинских словарях также есть и прилагательное "конопатий", и в некоторых указано, что оно означает то же самое, что и рябой. Языковед не считает слово "конопатый" заимствованием из русского, потому что его происхождение праславянское.

Как отмечает УНИАН, существует третье красивое название относительно того, как еще называют веснушки, - это "ластовинки", что является сочетанием двух названных выше слов. Его также можно найти в произведениях классиков. Например:

На лиці Оксани помітні дрібні ластовинки(Степан Чернобривец).

Ранее мы также рассказывали, как по-украински будет "строить глазки". У этого фразеологизма есть три красивых украинских соответствия.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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