В йогурте содержится больше белка, чем в сметане.

Есть ряд блюд, в которые можно отправить как греческий йогурт, так сметану, и нередко приходится выбирать между этими двумя кисломолочными продуктами. Некоторые руководствуются просто вкусовыми предпочтениями, однако есть и люди, которые интересуются, что полезнее - греческий йогурт или сметана.

УНИАН решил разобраться, какой же из этих продуктов может принести организму человека больше пользы. Обратим внимание на то, что сметану делают из сливок – они сквашиваются благодаря работе молочнокислых бактерий (закваски). Сливки – жирное сырье, и поэтому исходный продукт тоже далеко не диетический продукт.

А вот "грек" получается в результате влияния закваски на молоко, и благодаря этому исходный продукт получился диетическим. Греческий от обычного йогурта отличается тем, что его избавили от лишней жидкости, и благодаря этому в нем больше белка, пишет BI.

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Вот что полезнее сметана или греческий йогурт – главные отличия

Начнем с самого важного отличия – в "греке" жирность намного меньше, чем у сметаны. Кроме того, такой вид кисломолочки вообще может быть "нуляшкой" – то есть обезжиренным, а вот сметаны такой вы не найдете. На полках магазинов часто можно увидеть греческий йогурт, жирность которого такая:

Или около 2%.

Или приблизительно 10%.

А вот жирность продукта из сливок только стартует с 10% и может достигать уровня 30%.

Меньшая жирность "грека" может стать плюсом для людей, которые имеют проблемы с весом или уровнем холестерина в крови. В греческом йогурте с минимальной жирностью намного меньше насыщенных жиров, чем в сметане, и поэтому в случае его потребления в крови не будет повышаться уровень "плохого" холестерина (LDL).

Для спортсменов, которые гонятся за наращиванием мышц, ответ на вопрос, что лучше - сметана или греческий йогурт, очевиден. Американский дипломированный диетолог Моника Чан отмечала, что "грек" является отличным источником белка, а именно этот макроэлемент способствует увеличению мышечной массы.

Стоит отметить, что в греческом йогурте жирностью 3% может содержаться 5 граммов белка на 100 г продукта, а в 10% сметане – 3 грамма.

Министерство сельского хозяйства США рекомендовало в день потреблять от двух до трех чашек молочных продуктов. Чан подчеркнула, что по желанию, здоровый человек может на протяжении суток заменить "молочку" именно греческим йогуртом. Эксперт назвала этот продукт одни из тех, который может стать частью сбалансированной диеты. В то же время она посоветовала отдавать предпочтение "греку" с наименьшим уровнем жирности, чтобы в организм попадало как можно меньше насыщенных жиров.

Из-за чрезмерного потребления продуктов, которые содержат насыщенные жиры, в организме может больше вырабатываться "плохого" холестерина. LDL-холестерин оседает на артериях, из-за этого кровеносные сосуды сужаются, и человеку грозят гипертония, инсульт или инфаркт.

Ранее журналисты выяснили, какой йогурт полезен кишечнику.

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