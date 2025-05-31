Трамп 'не знает', поддержит ли усиление санкций против РФ (видео)

Американский президент отметил, что должен ознакомиться с содержанием законопроекта, прежде чем принять решение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против России, подготовленный в Сенате Конгресса США.

"Я не знаю. Я должен его увидеть. Посмотрю на него", - сказал американский президент, отвечая на вопрос журналиста.

США могут ужесточить санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, США могут существенно усилить санкции против России в ответ на продолжающуюся агрессию в Украине. Сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ) представили двухпартийный законопроект, который предусматривает жесткие экономические ограничения.

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Основные положения законопроекта:

Вторичные санкции: введение 500% тарифов на импорт из стран, которые покупают российские нефть, газ, уран и другие ресурсы. Это направлено на давление на партнеров РФ, таких как Китай, Индия и Турция.

Санкции против российских банков и энергетических компаний: ограничение деятельности ключевых финансовых и энергетических учреждений России.

Блокировка активов: замораживание активов лиц и компаний, которые поддерживают военные действия России.

Законопроект имеет поддержку 82 сенаторов и может быть рассмотрен в Сенате уже на следующей неделе. Однако для вступления в силу он должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Дональдом Трампом, который пока осторожно относится к новым санкциям, опасаясь, что они могут осложнить мирные переговоры.

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