Он считает, что Россия может начать вторжение, чтобы проверить решимость Запада.

Если Россия одержит победу в Украине, Владимир Путин может предпринять попытку вторжения в страну НАТО, скорее всего, его целью будет Балтия. Об этом заявил бывший генерал США и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью DailyMail.

Петреус заявил, что целью России было свержение президента Владимира Зеленского, чтобы "установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину"

"Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одном из государств Балтии", - сказал он.

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Он считает, что Россия может начать вторжение, чтобы проверить решимость Запада или в качестве прелюдии к более широкому наступлению. При этом первоочередной целью Путина Петреус назвал Литву:

"Литва занимала видное место в его речах, и нам следовало бы прислушаться к нему гораздо больше".

Петреус также раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он неоднократно давал Путину второй шанс, и обрушился на его предшественника Джо Байдена за неспособность адекватно вооружить украинские силы.

"Мы видели три случая, когда президент США угрожал, что через две недели нам придется применить другой подход. На этот раз посмотрим, что произойдет на самом деле", - сказал он.

Петреус также подчеркнул, что США также слишком долго тянули с отдельными решениями, такими как предоставление танкиов M1 Abrams, F-16, а также с системами залпового огня, усовершенствованными боеприпасами и снятием ограничений на их использование.

"Это было очень бесполезно для украинцев. Каждый раз им приходилось просить и ждать, а затем мы говорили "нет", а затем "может быть", и в конце концов они получали это. Нам следовало сделать так много для украинцев, чтобы они могли изменить динамику на поле боя, чтобы показать Москве, что они не могут добиться дополнительных успехов на поле боя приемлемой ценой", - подчеркнул экс-глава ЦРУ.

Россия и НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, среди ключевых требований российского правителя Путина по окончанию войны в Украине является письменный отказ Запада расширять НАТО на восток. Reuters писало, что такое решение фактически исключает членство Украины, Молдовы, Грузии и других бывших советских республик в НАТО.

При этом спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог подтвердил, что глава Белого дома готов пообещать российскому диктатору Владимиру Путину не расширять НАТО, если это будет ключевым требованием окончания войны.

"Это вполне обоснованное беспокойство. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине, но и о Молдове и Грузии. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", - сказал Келлог.

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