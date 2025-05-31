Американский лидер отметил, что говорил об этом инциденте с президентом Франции.

Президент США Дональд Трамп высказался относительно вирусного видео, на котором супруга президента Франции Брижит Макрон дала ему "пощечину". Американский лидер заявил, что говорил с Эммануэлем Макроном по телефону и спросил, как он после инцидента, передает Bloomberg.

"Он в порядке. Они в порядке. Они двое действительно хороших людей, которых я очень хорошо знаю, и я не знаю, было ли это все именно так", - заявил Трамп.

Сам Эммануэль Макрон также отреагировал на видео, отметив, что инцидент, который произошел перед их появлением с самолета во Вьетнаме, был шуточной сценой между супругами. "Мы ссоримся, но скорее, шутим с моей женой", - сказал президент Франции.

Видео дня

Макрон призвал общественность не преувеличивать ситуацию: "Этот эпизод преувеличенно превращают в своеобразную геопланетарную катастрофу. Всем нужно успокоиться".

Трамп же иронично дал совет коллеге: "Убедитесь, что дверь остается закрытой".

Жена дала пощечину Макрону

В сети завирусилось видео, на котором Брижит Макрон якобы толкает своего мужа Эммануэля Макрона в лицо. Это вызвало волну шуток и интерпретаций в соцсетях, серьезных подтвержденных случаев подобного поведения ранее не было.

Инцидент произошел перед тем, как президентская чета вышла из самолета во Вьетнаме. На видео видно, как Брижит быстрым жестом касается лица мужа. Некоторые интерпретировали это как "пощечину" или "толчок".

Брижит Макрон - бывшая учительница, которая всегда ведет себя спокойно рядом с мужчиной на публике. Она известна спокойным поведением и активным участием в официальных мероприятиях. Супруги Макрон часто подчеркивают, что между ними доверительные и близкие отношения, несмотря на 24-летнюю разницу в возрасте.

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