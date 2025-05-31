В то же время он призвал не переоценивать мощь российской армии.

Германия не ставит целью достичь военного поражения России в войне против Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Вместо этого, по его словам, Берлин ставит своей задачей обеспечение возможности Украины защититься от дальнейшей российской агрессии.

По его словам, очевидно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров, и добиться проигрыша России, которая обладает ядерным оружием, нереально.

"Одно верно - полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее", - заявил он.

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В то же время, по словам Вадефуля, у Украины есть возможность сильной переговорной позиции во время ожидающихся переговоров.

"Для нас важно, чтобы Украина приняла это решение, а не чтобы его приняли через ее голову другие," - подчеркнул министр.

Он также призвал не переоценивать мощь российской армии.

"В конце концов, она три года пыталась достичь цели, которую Путин хотел достичь всего за несколько дней", - отметил Вадефуль. Несмотря на огромные потери, армия Путина не приближается к цели, о которой не раз заявляли российские пропагандисты и политики, - завоевания всей Украины.

Помощь Германии для Украины

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов делать все, что в его силах, чтобы и дальше поддерживать Украину. Также он отметил, что это означает и отсутствие каких-либо ограничений по дальности для оружия, которое поставляют ВСУ.

А позже он заявил, что не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus, "это в пределах возможного". В то же время он отметил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.

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