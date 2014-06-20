Боевики обстреляли из гранатомета бригаду, которая ремонтирует водопровод Северский Донец - Донбасс

Об этом сообщил спикер АТО Вячеслав Селезнев в соцсети.

"По сообщениям источников сегодня в очередной раз обстреляли ремонтную бригаду компании «Вода Донбасса», которые восстанавливали водопровод на маршруте Северский Донец - Донбасс. Огонь по работникам велся из гранатомета", - отметил спикер антитеррористической операции.Читайте такжеВ Славянске эпидемиологическая ситуация остается сложной

По его словам, такое положение вещей делает невозможным подачу воды жителям района.

"Все другие регламенте и восстановительные работы на водопроводе выполнены, поэтому, если бы не было стрельбы, то к концу дня насосная станция могла бы подавать воду", - отметил он.