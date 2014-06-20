Боевики обстреляли из гранатомета бригаду, которая ремонтирует водопровод Северский Донец - Донбасс
18:44, 20 июня 2014Политика
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Это не первая попытка восстановления водопровода, который боевики повредили стрельбой из минометов. Но раз за разом диверсионно-разведывательные группы боевиков не позволяют работникам компании выполнить определенный объем работ.
Террористы обстреляли из гранатомета бригаду, которая ремонтирует водогон на маршруте Северский Донец - Донбасс / Фото: УНИАН
Об этом сообщил спикер АТО Вячеслав Селезнев в соцсети.
"По сообщениям источников сегодня в очередной раз обстреляли ремонтную бригаду компании «Вода Донбасса», которые восстанавливали водопровод на маршруте Северский Донец - Донбасс. Огонь по работникам велся из гранатомета", - отметил спикер антитеррористической операции.Читайте такжеВ Славянске эпидемиологическая ситуация остается сложной
По его словам, такое положение вещей делает невозможным подачу воды жителям района.
"Все другие регламенте и восстановительные работы на водопроводе выполнены, поэтому, если бы не было стрельбы, то к концу дня насосная станция могла бы подавать воду", - отметил он.
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