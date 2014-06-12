Бойцам АТО обещают удвоить зарплату уже "завтра-послезавтра"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Украины Сергей Винник во время пресс-конференции.

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По его словам, постановление правительства № 158 "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству финансов на 2014 г., и выделении средств из резервного фонда государственного бюджета" предусматривает выплату вознаграждения в размере 100% месячного денежного обеспечения и заработной платы военнослужащим, которые принимают участие в АТО.

«В реальных суммах, стрелок (наименее оплачиваемая должность), который на сегодняшний день получает денежное обеспечение в сумме 2 700 гривень, будет получать 5 700 гривень, то есть почти вдвое увеличится его заработная плата. У командира отделения десантного подразделения заработная плата составляла 4 100 гривень, с учетом вознаграждения он будет получать 8 200 гривень», - сообщил он.

Винник добавил, что «вознаграждение мы начинаем выплачивать в июне месяце за май».

«На сегодняшний день мы получили ресурс от Минфина, этот ресурс уже доведен до подразделений, которые принимают участие в АТО, и сегодня финансовыми органами осуществляется начисление дополнительного денежного обеспечения, и бойцы уже завтра-послезавтра будут его получать», - отметил Винник.