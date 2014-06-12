Бюджет Минобороны на 2014 год составляет больше 20 млрд гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента финансов Минобороны Сергей Винник сегодня во время пресс-конференции.

«В настоящее время руководство государства принимает действенные меры по повышению боеготовности и боеспособности Вооруженных сил Украины, улучшению их материально-технического обеспечения», - отметил он.Читайте такжеКабмин направит сэкономленные на выборах 575 млн грн на нужды армии

«Если бюджетом 2014 года на нужды Минобороны были утверждены расходы в сумме 15,5 млрд грн (0,99% ВВП), то на потребности выполнения Закона Украины «Об утверждении указа президента Украины «О частичной мобилизации» из резервного фонда государственного бюджета было дополнительно выделено 4,77 млрд грн», - проинформировал Винник.

Таким образом, по его словам, «на сегодняшний день общий финансовый ресурс Минобороны Украины составляет 20,1 млрд грн – это 1,25% ВВП Украины».